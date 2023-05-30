Минпросвещения завершает создание учебного пособия по украинскому языку для 5-9-х классов

Как отметил замминистра Александр Бугаев, пособия для начальной школы уже разработаны

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Разработка учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе находится на стадии завершения, сообщил во вторник ТАСС первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Для начальной школы они уже разработаны, для средней школы в процессе завершения разработка", - сказал он.

Ранее Бугаев сообщал ТАСС, что Минпросвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников. При этом он подчеркнул, что все образование, в том числе в новых регионах РФ, ведется на русском языке.

"Но, безусловно, там, где родители изъявляют такое желание в качестве факультатива, ребенок может изучать родной язык, и мы должны создать для этого условия и для этого разрабатываются такие учебные пособия", - уточнил замминистра.

Бугаев отметил, что в России реализуется большое количество образовательных программ, связанных с изучением родных языков. "Нас это и отличает от той политики, которую проводит украинское государство, политики, враждебной к распространению языков тех народов, которые проживают на территории Украины. У нас позиция совершенно противоположная. Мы выступаем за развитие национальных языков, за изучение культуры народов РФ, которые проживают исторически, всегда проживали на территории нашей большой многонациональной многоконфессиональной страны", - добавил собеседник агентства.