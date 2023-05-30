"Известия": в России могут составить список бранных слов, которые нельзя употреблять в СМИ

Торгово-промышленная палата направила в Роскомнадзор обращение с просьбой составить четкий перечень таких выражений

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) направила письмо в Роскомнадзор с просьбой составить четкий список бранных слов, которые нельзя употреблять в СМИ. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на обращение.

Из письма следует, что в профильный комитет ТПП поступают многочисленные жалобы от представителей СМИ, которые отмечают усиленный контроль Роскомнадзора за использованием нецензурной лексики. Однако нормы закона не имеют четкого определения, что порождает возможность их произвольного толкования.

"Квалификация того или иного слова и выражения как бранного определяется ситуативно", - говорится в письме.

Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий рассказал "Известиям", что за последние полтора месяца поступило около 15 обращений от представителей медиабизнеса. "За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики", - добавил он.

В Роскомнадзоре изданию подтвердили получение обращения и отметили, что займутся его рассмотрением и направят ответ в установленные сроки.