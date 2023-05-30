Вице-президент Аргентины обвинила прокуратуру в отказе расследовать покушение на нее

По мнению Кристины Фернандес де Киршнер, прокурор Карлос Риволо не учел сведений, которые могли указывать на заказной характер нападения

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая. /ТАСС/. Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер в понедельник обвинила прокуратуру в препятствовании тщательному расследованию совершенного на нее покушения.

Ранее прокурор Карлос Риволо сообщил о завершении стадии расследования и попросил суд начать слушания по делу, предъявив обвинения в покушении и соучастии Фернандо Сабагу Монтиелю, направившему пистолет на Фернандес де Киршнер, его невесте Бренде Улиарте и их знакомому Николасу Каррисо. "В своем заключении прокурор полностью опустил оценку всего, что связано с версиями, которые ведут к другим лицам, помимо Улиарте, Сабага Монтиеля и Каррисо", - говорится в заявлении вице-президента, которое было опубликовано на ее сайте.

Фернандес де Киршнер считает, что Риволо "не собирался расследовать покушение и теперь пытается завершить расследование с небывалой скоростью". По мнению вице-президента, прокурор также не учел показания свидетелей, которые указали, что у покушения могли быть заказчики. В заключении Риволо отметил, что в ходе расследования не нашел доказательств того, что Сабаг Монтиель или его сообщники получили деньги за нападение на Фернандес де Киршнер.

Сабаг Монтиель совершил покушение на вице-президента 1 сентября 2022 года у ее дома в Буэнос-Айресе. Мужчина, стоявший в толпе сторонников Фернандес де Киршнер, смог приблизиться к ней почти вплотную и направить на нее пистолет. Оружие не сработало, политик, руководившая страной с 2007 по 2015 год, не пострадала.