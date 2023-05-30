В Москве ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 22 до 24 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.