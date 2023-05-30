В Новосибирской области закупят почти 50 машин скорой помощи

Автопарк больниц уже пополнили 13 автомобилей

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области приобретут 47 машин скорой помощи, сообщил ТАСС во вторник министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

"Дефицита автомобилей скорой медицинской помощи в Новосибирской области нет. <...> В 2023 году приобретено уже 13 автомобилей, еще 34 машины в планах", - сказал Хальзов.

Он отметил, что укомплектованность бригад врачами составляет 69,3%, фельдшерами - 70%, водителями скорой - 94%. По словам министра, с 2018 по 2021 год в регионе были приобретены 144 новые машины скорой, 19 автомобилей область получила дополнительно для борьбы с пандемией коронавируса. В 2022 году было закуплено 63 автомобиля.

В середине мая президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с новосибирским губернатором Андреем Травниковым указал на проблему нехватки бригад скорой помощи в регионе, в том числе автомобилей и медперсонала.