В кемеровском филиале РГИСИ введут семь новых творческих специальностей

Вуз будет готовить артистов и режиссеров для музыкального театра, а также эстрады

КЕМЕРОВО, 30 мая. /ТАСС/. Филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове - Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства в этом учебном году начнет принимать студентов по семи новым творческим специальностям. Это уникальные для региона направления, сообщила ТАСС во вторник директор филиала Марина Межова.

"В 2023 году филиал РГИСИ в городе Кемерово планирует открыть набор по семи новым профилям и специализациям. Подготовка по многим из них еще никогда не осуществлялась в регионе. К примеру, специализация "Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм". Выпускники смогут работать на телеканалах в качестве операторов, режиссеров, видеоинженеров, на видео- и киностудиях и организаторами теле- и кинопроектов", - сказала Межова.

Помимо этого, для абитуриентов доступны программы "Художник-технолог по сценическому костюму" и "Художник-технолог по сценическому свету". Выпускники работают в театрах и концертно-зрелищных организациях, создают костюмы и реализуют свои идеи на сценических площадках.

Кроме этого, вуз будет готовить артистов и режиссеров для музыкального театра, а также эстрады. "Факультет тесно сотрудничает с такими известными коллективами, практически вышедшими из стен института, как театр "Буфф", строит свою студийную подготовку на базе театра "Лицедеи". Сотрудников этого знаменитого театра планируется привлекать в качестве преподавателей. Основная задача, которую ставит перед собой филиал, - возрождение традиций отечественной школы клоунады", - добавила Межова.

Филиал РГИСИ входит в состав Сибирского культурно-образовательного комплекса, который строится в Кузбассе по поручению президента РФ Владимира Путина. Комплексы также создаются во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Кемеровский будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые расположатся на двух разных площадках в Ленинском и Центральном районе столицы региона.