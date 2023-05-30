Эксперт назвал самым выгодным месяцем для отпуска летом 2023 года август

Это связано с большим количеством в нем рабочих дней, пояснил руководитель юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Самым выгодным месяцем лета для использования отпуска в 2023 году стал август из-за большого количества в нем рабочих дней. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин.

"Если рассматривать период с июня по октябрь 2023 года (наиболее популярный сезон отпусков), то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет август, а менее выгоден октябрь. На условном "третьем месте" будут июнь, июль и сентябрь", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем невыгоднее брать отпуск в этот период.

"По закону, количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Однако стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяцы, где мало рабочих дней, может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц", - рассказал эксперт.

Он добавил, что для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня.

В 2023 году в августе 23 рабочих дня (и 184 часа); в октябре 22 рабочих дня (и 176 часов); в июне, июле и сентябре 21 рабочий день (и 168 часов).