Xinhua: защита морской экологии в районе города Санья привела к значительным результатам

В акватории Учжичжоу высадили более 35 тыс. коралловых кустов

САНЬЯ /Китай/, 30 мая. /ТАСС/. Защита и постоянное улучшение морской экологии вблизи города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) привели к значительным результатам. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Как указывается в материале, по состоянию на конец апреля 2023 года, на морской ферме в районе острова Учжичжоу в акватории курортного города Санья было создано порядка 80 тыс. кубометров искусственных рифов. Подчеркивается, что "восстановление морской экологии и защита рыбных ресурсов принесли значительные результаты".

Отмечается, что к настоящему времени в акватории Учжичжоу было высажено свыше 35 тыс. коралловых кустов. Постоянное улучшение морской экологии в районе города Санья способствовало размножению и увеличению числа различных представителей морской флоры и фауны, передает агентство. Подчеркивается, что вместе они образуют "красочный и разнообразный подводный мир".

Власти провинции Хайнань уделяют особое внимание защите окружающей среды, в том числе восстановлению морской экологии. С 2013 года в нескольких бухтах около города Санья было осуществлено 19 проектов по восстановлению морской экологии. Помимо коралловых рифов власти также занимаются укреплением прибрежной полосы, препятствуя ее разрушению волнами.

В сентябре 2020 года власти Хайнаня завершили строительство морской фермы национального уровня в районе острова Учжичжоу, расположенного вблизи города Санья.