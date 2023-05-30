В Туве до конца 2023 года ликвидируют 39 стихийных свалок

Мусор соберут на легальных площадках временного накопления

ТАСС, 30 мая. Власти Тувы в 2023 году ликвидируют 39 несанкционированных свалок в шести районах республики, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Всего в этом году запланировано ликвидировать 39 несанкционированных свалок в шести муниципальных образованиях республики. <… > Уже ликвидированы стихийные свалки в Ак-Довураке и Чадане: из окрестностей Ак-Довурака вывезено около 570 тыс. куб. м отходов, из Чадана - около 16 тыс.", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Тувы, на ликвидацию стихийных свалок из регионального бюджета выделено 39,5 млн рублей.

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Тувы, в 2025-2026 годах в республике будет построен мусоросортировочный завод. "Речь идет о полуавтоматизированном мусоросортировочном комплексе с полигоном проектной мощностью 70 тыс. тонн отходов в год. Под его строительство власти республики отвели земельный участок площадью более 56 га на территории Пий-Хемского района. <…> Пока со стихийных свалок мусор собирается на легальных площадках временного накопления", - пояснили в пресс-службе правительства.