Ростовские поисковики снимут фильм о деятельности партизан и подпольщиков в годы войны

Документальная картина будет снята при поддержке Фонда президентских грантов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Поисковики объединения "Миус-фронт" при поддержке Фонда президентских грантов приступили к созданию нового документального фильма о партизанах и подпольщиках, действовавших на территории Ростова-на-Дону и Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС руководитель поискового объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

"Фильм не просто будет какого-то регионального контента. Антифашистское сопротивление на юге России в Ростовской области одно из самых сильных в ходе не просто Великой Отечественной, а Второй мировой войны. И мы об этом, увы, очень мало знаем. Поэтому в фильме будут эксперты из Франции, Сербии, Италии, Германии и, конечно же, очевидцы антифашистского движения и краеведы. Будет показан огромный масштаб партизанского подпольного движения у нас на территории Ростовской области", - сказал Кудряков.

Он отметил, что фильм будет снят при поддержке Фонда президентских грантов, а также при участии Южного научного центра Российской академии наук.

"Режиссер фильма - донской кинематографист, историк по образованию Руслан Кечеджиян. Фильм объединит огромное количество очень серьезных специалистов и впервые расскажет о том грандиозном масштабе антифашистского сопротивления на территории Ростовской области, который был. Такой работы, конечно же, раньше не было", - уточнил собеседник агентства.

Руководитель поискового движения отметил, что съемки фильма будут проходить летом и осеню 2023 года, также в картине будут использованы архивные фото- и видеоматериалы.