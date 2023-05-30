Московские аэропорты работают в штатном режиме

Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Аэропорты Внуково, Домодедово и находящийся рядом с Москвой Жуковский работают штатно. Об этом ТАСС сообщили представители трех аэропортов и Росавиации.

"Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - сообщили в пресс-службе Домодедово. Во Внуково также отметили, что аэропорт работает в штатном режиме.

При этом в пресс-службе Жуковского сообщили, что также работают в штатном режиме и в воздушной зоне аэропорта происшествий не зафиксировано.