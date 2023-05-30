В Москве начнут выпускать умные браслеты для дистанционного контроля здоровья

Устройства фиксируют ЭКГ, пульс, уровень насыщения крови кислородом, температуру, давление и другие параметры человека

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Компания "Праймсофт" начнет серийный выпуск умных браслетов, которые будут применяться для дистанционного контроля здоровья. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра столицы.

"Последние два года компания "Праймсофт" активно развивает направление гражданской телемедицины. <...> Теперь производитель принял решение запустить серийное производство браслетов, фиксирующих основные физиологические параметры человека: ЭКГ, пульс, уровень насыщения крови кислородом, температуру, давление и другие", - заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам генерального директора компании "Праймсофт" Александра Заверзаева, выпуск данных устройств является важным шагом в создании собственной цифровой экосистемы.

Отмечается, что благодаря этим браслетам предприятия и городские службы смогут следить за состоянием своих сотрудников - полученные данные с помощью современных диагностических программ и систем мониторинга будут анализировать медицинские работники.