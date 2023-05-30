Жители 83 регионов с июля смогут попасть на прием к нотариусу через "Госуслуги"

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, в планах - предоставить доступ к ней всем россиянам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Услуга записи к нотариусу через портал госуслуг с июля станет доступна жителям большинства регионов страны, в планах - предоставить доступ к ней всем россиянам. Об этом рассказала ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Сервисом онлайн-записи с 15 марта начали пользоваться в пилотном режиме жители Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа, а также Белгородской, Ивановской, Калужской и Ростовской областей. На днях такая возможность стала открыта жителям Краснодарского края и Омской области. А с 1 июля Минцифры России и Федеральная нотариальная палата запустят сервис для жителей еще 75 регионов страны <...>. В планах - запись к нотариусу через портал госуслуг сделать доступной для жителей всех регионов, а также на портал ВПРАВЕ.РФ добавить вкладку с цифровым сервисом нотариата и подключить нотариусов к оказанию бесплатной правовой помощи в цифровом формате", - рассказала сенатор в преддверии семинара-совещания, посвященного электронным услугам нотариусов на Едином портале государственных и муниципальных услуг, который пройдет во вторник в Совфеде.

По ее словам, новый сервис на "Госуслугах" позволит записаться и затем посетить нотариуса в удобное время, не ожидая в очереди. "Также на "Госуслугах" пользователи узнают, какие необходимо принести документы на прием. А при желании на приеме можно будет попросить нотариуса направить электронный документ в личный кабинет на "Госуслугах", - уточнила Рукавишникова.

Она рассказала, что пока в удаленном формате доступны девять нотариальных действий, включая принятие на хранение и выдачу электронных документов, получение выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и свидетельства о верности перевода, а также принятие на депонирование безналичных денежных средств для расчетов по сделке. Чтобы получить услугу в электронном виде, пользователь должен иметь подтвержденный аккаунт на портале госуслуг и ключ усиленной квалифицированной электронной подписи.

"Главным принципом удаленного нотариального формата выступает сочетание преимуществ электронных технологий и гарантий правовой безопасности для заявителя. В целях защиты прав граждан перечень нотариальных действий, доступных онлайн, строго ограничен. В него введены только те действия, которые не требуют проверки реальной воли обратившегося и его понимания правовой сути и последствий оформления того или иного документа", - пояснила первый зампред конституционного комитета СФ.