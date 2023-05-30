Путин поздравил жителей Бурятии со 100-летием образования республики

Глава государства отметил развитие региона и укрепление его экономического потенциала

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил жителям Бурятии поздравительную телеграмму по случаю 100-летия образования республики, отметив высокий потенциал региона.

"Поздравляю вас со значимой, юбилейной датой - 100-летием образования Республики Бурятия. Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Путин отметил, что "здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур, их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и поселки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктуры".

"Отрадно, что сегодня регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал. В республике реализуются масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, огромное внимание уделяется таким уникальным природным ресурсам, как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники", - подчеркнул президент.

Он также выразил уверенность, что энергия, инициативность, искренняя любовь к родине будут и впредь помогать жителям региона в решении востребованных задач на благо Республики Бурятия и всей России.