30 мая, 06:23

Мурашко заявил о росте числа пациентов с рассеянным склерозом в России

В 2022 году этот диагноз поставили 6,8 тыс. россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году, отметил глава Минздрава

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Специалисты в последние годы наблюдают рост числа пациентов с рассеянным склерозом. Так, в 2022 году этот диагноз поставили 6,8 тыс. россиян, что на 18% больше в сравнении с 2020 годом, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"В последние годы наблюдается рост числа пациентов с диагнозом "рассеянный склероз": в 2022 году этот диагноз поставлен 6,8 тыс. россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году. При этом число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличилось на 6,5% по сравнению с 2020 годом", - говорится в приветствии министра в адрес участников всероссийской онлайн-конференции "Рассеянный склероз".

По словам Мурашко, эффективная диагностика, квалифицированная помощь врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов о способах борьбы с рассеянным склерозом помогают обрести контроль над заболеванием и на годы отсрочить инвалидность. Современные подходы в организации неврологической помощи позволяют снизить вероятность возникновения болезни, а также ее рецидивов и вернуть к активной жизни пациентов, страдающих тяжелыми формами рассеянного склероза, добавил он. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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