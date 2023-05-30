В Кисловодске откроют два источника нарзана в 2024 году

Государственная компания "Кавминкурортресурсы" приступила к подготовке скважин к открытию

ПЯТИГОРСК, 30 мая. /ТАСС/. Популярные источники нарзана, которые были закрыты по предписанию природоохранного ведомства, вновь откроют в Кисловодске в 2024 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Два источника нарзана в окрестностях Кисловодска закрыли в 2021 году по предписанию природоохранного ведомства, которое зафиксировало слив нарзана в реку, что, по новым нормативам, считается сбросом сточных вод и требует специального разрешения согласно Водному кодексу. Государственная компания "Кавминкурортресурсы", которая является владельцем скважин нарзана, приступила к подготовке скважин к открытию, которое запланировано на второе полугодие 2024 года", - сказал Моисеев.

По его словам, источники нарзана в районе Замка коварства и любви, а также в поселке Нарзанном пользовались на протяжении 50 лет большой популярностью. Они были открыты круглосуточно и имели удобную транспортную доступность.

"К сожалению, из-за изменений закона и формализованного подхода природоохранного ведомства вытекающая из подземных источников в реку минеральная вода была признана сточной водой, что и привело к их закрытию. Хочу поблагодарить руководство "Кавминкурортресурсов", принявшее решение выделить необходимые средства и приступить к длительным работам по подготовке к открытию источников Нарзана на радость жителям и гостям курорта после того, как будут выполнены все предъявленные требования и построены очистные сооружения", - рассказал глава Кисловодска.