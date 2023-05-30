График на Савеловском, Белорусском и Ярославском направлениях МЖД изменится в июне

Изменения в расписании связаны с модернизацией инфраструктуры

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"В июне изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры. <...> Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении.

Так, на Савеловском направлении в будние дни с 1 по 30 июня (10:50 - 14:30) на участке Каналстрой - Вербилки специалисты проведут модернизацию объектов энергообеспечения. Кроме того, преимущественно в выходные дни 3-4, 10-11, 11-12 июня (с 19:00 до 05:30) и 4-5 июня (с 23:00 до 09:30) железнодорожники заменят четыре стрелочных перевода на станции Икша.

"В связи с этим в будние дни из расписания выведут несколько пригородных поездов на участках Москва - Савелово, Лобня - Вербилки и Дубна - Дмитров, а 3-5 и 10-12 июня между Лобней и станциями Икша, Дмитров, Вербилки, Талдом, Дубна и на участках: Москва - Дубна и Икша - Поворово-3", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на Белорусском направлении 2-3 и 3-4 июня (с 23:00 до 09:00) продолжится строительство дополнительных третьего и четвертого главных путей между Белорусским и Савеловским вокзалами для МЦД-4. В связи с чем некоторые электрички, курсирующие между Москвой и станциями Рабочий поселок, Бородино, Звенигород и Можайск, выведут из расписания.

"На Ярославском направлении в выходные дни с 10:00 мск 3 июня до 10:00 мск 4 июня проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Лосиноостровская - Москва. В связи с этим отменены несколько поездов на участках Москва - Лосиноостровская - Мытищи - Пушкино, некоторые электрички проследуют без остановок на платформах: Москва-3, Маленковская, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская", - отметили в пресс-службе МЖД.