Астраханские таможенники пресекли ввоз 9 тонн немаркированных шин из Киргизии

Информация о нарушении направлена в правоохранительный орган

АСТРАХАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники Астраханской таможни совместно с ПУ ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области пресекли ввоз из Киргизии в Россию немаркированной шинной продукции. Автомобильные шины и покрышки весом 9 тонн изъяты, сообщила журналистам пресс-секретарь таможни Татьяна Полякова.

"Следовавший из Бишкека в Махачкалу и остановленный на российско-казахстанской границе грузовой автомобиль перевозил новые автомобильные шины и покрышки в количестве 540 единиц, весом 9 тонн, произведенные в Японии, Мексике и Чехии. На некоторых изделиях имелась заводская маркировка производителя с указанием размерности, фирмы-производителя и иных данных на иностранных языках. Согласно экспертизе, стоимость шин составила более 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Товар изъят, информация о нарушении направлена в правоохранительный орган.

По словам замначальника таможни - начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Александра Гурина, обязательная маркировка новых шин введена с 2020 года. Она позволяет прекратить поток контрафакта и уменьшить риск покупки некачественной продукции. Запрещено перевозить немаркированные шины и покрышки, включенные в список маркируемых товаров. В случае несоблюдения этого требования законодательства товар конфисковывается с наложением штрафа на нарушителя.