Из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяли упоминания о наградах СССР

Документом также предусматривается, что "политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Упоминания о советских наградах и званиях изъяты из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Об этом накануне вечером сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

"Из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях, а пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги", - написал Вятрович в своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, парламент принял соответствующий законопроект 313 голосами при 226 необходимых. Документом также предусматривается, что "политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной". Эти люди, как утверждает Вятрович, будут получать 4 тыс. 200 гривен (около $114) в месяц с дальнейшей индексацией.