Единое пособие в России назначили почти на 7 млн детей с начала года

В том числе его получают более 200 тыс. беременных женщин

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Родителям почти 7 млн детей назначили единое пособие с начала 2023 года, в том числе его получают более 200 тыс. беременных женщин. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"На данный момент единое пособие назначено почти на 7 млн человек. Его получают родители свыше 6,7 млн детей, а также порядка 220 тыс. беременных женщин", - сказал он на встрече с фракцией "Единая Россия".

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, - это 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. В частности, две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным. Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие.