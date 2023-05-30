Прокуратура заявила, что авиалесоохрана ХМАО не укомплектована полностью спецтехникой

Ведомство направило в суд исковое заявление с целью обязать департамент недропользования и природных ресурсов округа устранить нарушения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая. /ТАСС/. База авиационной и наземной охраны Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югры не укомплектована полностью специализированной техникой и оборудованием для тушения природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Природоохранной прокуратурой проведена проверка готовности к оперативному пожаротушению лесных пожаров. База авиационной и наземной охраны, подведомственная департаменту недропользования и природных ресурсов округа, несмотря на принятые в преддверии пожароопасного периода меры прокурорского реагирования, не имеет достаточной укомплектованности специализированной техникой и оборудованием, предназначенными для локализации и ликвидации пожаров", - сообщили в прокуратуре Югры.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление, чтобы обязать департамент устранить нарушения.

По данным властей Югры, во вторник в регионе идет тушение семи лесных пожаров на площади чуть более 1,1 тыс. га в Кондинском, Советском и Нефтеюганском и Сургутском районах, из которых три возгорания в Кондинском и Сургутском районах на площади 756,9 га локализованы. Также в регионе ведут тушение одного локализованного возгорания в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе на площади 24,5 га.