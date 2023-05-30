СМИ: в Японии суд признал неконституционной невозможность заключить однополый брак

По данным телеканала NHK, соответствующее решение принято по иску местной однополой пары, которая не имеет возможности официально заключить брак

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Окружной суд Нагои во вторник признал, что отсутствие в стране возможности заключить однополый брак, который бы признавался официальным с правовой точки зрения, является неконституционным. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, соответствующее решение принято по иску местной однополой пары, которая не имеет возможности официально заключить брак. В то же время суд отказал истцам в денежной компенсации, которую они требовали от государства.

Это уже второй подобный вердикт суда в Японии. Ранее аналогичное решение по схожему иску принял окружной суд Саппоро.

Япония остается единственной страной Группы семи (G7), где на законодательном уровне не признаются однополые браки. Многие члены правящей консервативной Либерально-демократической партии, которую возглавляет премьер-министр Фумио Кисида, выступают против такого признания. В то же время ряд региональных властей и отдельных районов Токио на местном уровне регистрируют однополые браки, однако эти решения носят символический характер и не имеют формальной силы из-за отсутствия соответствующей законодательной базы на государственном уровне. Между тем, согласно последним данным социологических опросов, большинство жителей страны выступают за легализацию однополых браков.