Минтруд сообщил об особом контроле сроков медико-социальной экспертизы участников СВО

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, срок МСЭ сокращен до трех дней

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минтруд России держит на особом контроле сроки прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) участниками спецопераци, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с фракцией "Единая Россия".

"Мы подошли серьезным образом к сокращению сроков проведения МСЭ. На сегодняшний день внутренним KPI министерства является проведение экспертизы в сроки, не превышающие 10 дней. Все, что касается проведения МСЭ для граждан, которые нуждаются в протезировании, то здесь срок МСЭ сокращен до трех дней <...>. Особый контроль за этим сроком мы осуществляем в части участников специальной военной операции", - сказал он.

Министр напомнил, что после введенных изменений граждане могут проходить МСЭ заочно.

В апреле на заседании Совета Законодателей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что врачи при оформлении инвалидности участников специальной военной операции на Украине вынуждены заполнять "огромные простыни" документов" даже в очевидных случаях - когда боец потерял руку или ногу. По ее словам, оформление инвалидности у граждан может занимать до шести месяцев. Она призвала главу Минтруда Антона Котякова решить эту проблему.