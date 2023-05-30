По данным Роспотребнадзора, преобладающими в стране остаются варианты штамма "омикрон"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за неделю снизилась почти на 20%. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 20%, зафиксировано 13,3 тысячи случаев [заражения]", - говорится в сообщении ведомства. По его данным, преобладающими в стране остаются варианты штамма "омикрон".

При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,7%, всего за неделю в России выявили свыше 450 тыс. заболевших. "В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 12,2%", - уточнили в пресс-службе.