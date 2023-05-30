30 мая, 08:19

Роспотребнадзор сообщил, что около 2,5 млн россиян привились от клещевого энцефалита

Сейчас зарегистрировано 141,4 тыс. обращений граждан в связи с укусами клещей, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Почти 2,5 млн человек вакцинировались от клещевого энцефалита в России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Продолжают регистрироваться случаи клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза. Против клещевого энцефалита в этом сезоне привито 2,47 млн человек", - рассказали в ведомстве.

Сейчас зарегистрировано 141,4 тыс. обращений граждан в связи с укусами клещей.

"Наибольшее число обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Тюменской, Челябинской областях, Республике Удмуртия и Пермском крае", - уточнили в Роспотребнадзоре. 

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