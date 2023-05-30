В Москве начался ОГЭ по обществознанию, географии и химии

В нем приняли участие более 40 тыс. школьников

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Экзамены по обществознанию, географии, химии и информатике в рамках основного периода ОГЭ проходят в Москве, их сдают более 40 тыс. девятиклассников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"30 мая более 40 тыс. столичных девятиклассников сдают ОГЭ по выбору: обществознание и химию - в письменной форме; географию и информатику - на компьютере. <…> Результаты сегодняшних испытаний станут известны не позже 6 июня. Участники смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru либо в своей образовательной организации", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил первый заместитель директора Московского центра качества образования столичного департамента образования и науки Андрей Постульгин, компьютерные экзамены - по информатике и географии - проводятся с использованием уникального программного обеспечения. На экзамене по географии школьники пользуются виртуальными калькуляторами, линейками и атласами, а на экзамене по информатике - работают с презентациями, редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами и средами программирования.

На ОГЭ по химии есть задания, в которых участникам необходимо выполнить реальный химический эксперимент. На экзамене по обществознанию, помимо краткой части, нужно выполнить восемь заданий с развернутым ответом - проанализировать информацию из заданий и дать аргументированные ответы. Все задания составлены на основе школьной программы, и каждый участник может успешно сдать экзамен. Главное - не волноваться, не переживать, быть уверенным в своих знаниях и подготовке, добавил директор центра.

"Следующий ОГЭ пройдет 2 и 3 июня. В эти дни девятиклассники будут сдавать экзамен по иностранному языку. С компьютерной формой экзаменов участники могут ознакомиться в специальном онлайн-тренажере. На сайте Регионального центра обработки информации Москвы (РЦОИ) можно узнать полное расписание экзаменов всех периодов и другую полезную информацию", - уточнили в пресс-службе.