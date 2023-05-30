ВЦИОМ назвал самое востребованное направление для отдыха россиян за последние три года

При наличии денег и времени 22% респондентов отправились бы в Крым, свидетельствуют результаты опроса

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Крым остается наиболее востребованным туристическим направлением для россиян в течение трех лет. При наличии денег и времени туда отправились бы 22% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции во вторник.

"В течение последних трех лет наиболее востребованным туристическим направлением для россиян остается Крым. При наличии всех необходимых условий его хотели бы посетить 22% наших сограждан, далее следуют Байкал и Алтай (по 14%), Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 11%), Черное море (10%), Сочи, Адлер (10%)", - говорится в результатах исследования. Кавказ, Минеральные Воды и Камчатку в ходе опроса ВЦИОМ назвали еще по 6% россиян.

При этом среди тех, кто в этом году намерен летом отправиться в путешествие на стране (15%), большинство планирует посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область (13% от числа планирующих поездки). На втором месте Ставропольский край (10%), на третьем - Казань, Республика Татарстан (9%). Москву назвали еще 6% в этой группе, 4% пришлось на побережье Черного моря, 3% - на Горно-Алтайск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тулу и Байкал.

"В этом году география планируемых путешествий россиян стала шире, чаще стали звучать северные регионы (Архангельск, Мурманск), регионы центральной части России (Владимир, Тула), Урал, Сибирь и Дальний Восток", - отметили специалисты ВЦИОМ.

В целом каждый второй россиянин планирует этим летом выехать на природу, позагорать или искупаться - 53%. Еще 30% планируют расслабленно отдыхать, 18% предпочтут "познавательные активности" - посещение интересных мест и достопримечательностей (18%), мест культурного отдыха (17%), поездки на автомобиле по разным городам (11%), посещение значимых событий и развлекательных мероприятий (8%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 20 мая 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.