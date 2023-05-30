ВЦИОМ: треть россиян планирует взять отпуск летом

Дом и дача остаются основными локациями летнего отдыха для россиян, свидетельствуют результаты опроса

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 30% россиян хотят взять отпуск летом. Больше половины планируют отдыхать дома, еще 29% поедут на дачу, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции во вторник.

Согласно данным опроса, взять отпуск этим летом планируют 33% опрошенных. Только в выходные дни будут отдыхать 15%, столько же возьмут две недели отпуска. Менее продолжительный отпуск, в одну неделю, возьмут 5%, а более продолжительный, на месяц, - 8%. Еще 7% сообщили, что для отдыха им не нужно брать отпуск.

На протяжении всего периода наблюдений начиная с 2004 года дом и дача остаются основными местами проведения летнего отдыха для россиян, отметили во ВЦИОМ. В этом году дома собирается отдыхать 51%, а на даче - 29%. Поездку в другой город или село в России планируют 15% россиян. Каждый десятый намерен посетить Черноморское побережье Кавказа, еще 5% указали Крым, а 4% отправятся за границу.

При этом каждый второй россиянин этим летом планирует отдыхать с семьей и детьми (51%), без детей хотят отдохнуть еще 17%, с родителями - 9%. "Исследование показало, что среди россиян достаточно распространен формат отдыха в одиночку - 18%, он оказался популярнее отдыха с друзьями (15%)", - отмечается в исследовании.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 20 мая 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.