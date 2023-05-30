В школах и колледжах с 1 сентября появится должность советника директора по воспитанию

Директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов отметил, что такая должность была утверждена в школах десяти пилотных регионов страны 1 марта 2021 года, и социологические исследования свидетельствуют о росте доверия к советникам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями с нового учебного года будут работать в школах по всей стране. Такая должность также появится в российских колледжах, сообщил в понедельник директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.

"В этом году мы завершили конкурсные отборы, с 1 сентября советники появятся уже во всех регионах нашей страны. Сейчас мы готовимся и проводим широкий перечень образовательных модулей. <...> Особое внимание я хотел уделить тому, что с 1 сентября, с нового учебного года, советники появятся во всех учреждениях СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС). Это очень большой новый вектор развития нашего проекта. Благодаря поддержке [министра просвещения РФ Кравцова] Сергея Сергеевича советники появятся и в колледжах", - сказал она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам ключевых проектов Росдетцентра, реализованных в завершающемся учебном году.

Должность советника директора по воспитанию была утверждена в школах десяти пилотных регионов страны 1 марта 2021 года. По словам Кудряшова, социологические исследования свидетельствуют о том, что за два года уровень доверия к советникам со стороны педагогов вырос на 49 пунктов. "В пилотных школах директора говорят большое спасибо, что советник появился. Это действительно друг, помощник. Не только наставник для ребенка, но и наставник для директора, который показывает, насколько большим спектром возможностей обладает у нас страна. И весь этот спектр возможностей советник дарит ребенку", - сказал директор Росдетцентра.

Он также отметил, что в этом году было получено рекордное количество заявок на должность советника. На одно вакантное место претендуют более трех человек. "Отдельно хочется сделать акцент на том, что количество молодых специалистов, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотели бы работать советниками, увеличилось на 10% в этом конкурсе по отношению к прошлому. Это говорит о том, что должность советника становится востребованной, она становится желанной и в лице нашей замечательной молодежи", - заключил Кудряшов.