30 мая, 08:30,
обновлено 30 мая, 09:32

Эксперт заявил о дефиците вакцин от кори в регионах России

Елена Афонина/ ТАСС
© Елена Афонина/ ТАСС

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов добавил, что за I квартал 2023 года зафиксировали 1,3 тыс. случаев заболевания

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Дефицит вакцин против кори до сих пор наблюдается в регионах РФ, сообщил во вторник главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

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"На 2023 год важной задачей является реализация стратегии развития иммунопрофилактики и, конечно, [нужно] качественно планировать закупки вакцин. В том числе, мы с вами знаем, что проблема до сих пор существует в регионах, связанная с нехваткой вакцин против кори, поскольку не была запланирована заранее в рамках календаря по эпидпоказаниям, с учетом эпидситуации, закупка вакцины. Соответственно, в регионах до сих пор наблюдается дефектура по данным вакцинам", - сказал он на конференции "Инфекционные болезни - актуальные проблемы, лечение и профилактика".

Чуланов добавил, что за I квартал 2023 года зафиксировали 1,3 тыс. случаев заболевания.

Эксперт также предоставил данные по инфекционной заболеваемости в России. "В целом, если мы посмотрим на число случаев, то за последние 2-3 года оно, конечно, значительно возросло. Если раньше мы регистрировали приблизительно 35 млн случаев инфекционных болезней в год, то в 2022 году это было почти 57 млн. Конечно, во многом это за счет COVID-19 - в структуре заболеваний ОРВИ он составлял большую долю и в 2021, и в 2022 году", - уточнил он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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