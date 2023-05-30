"Движение первых" представило проект программы воспитательной работы

Его разработали совместно с Министерством просвещения

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" представило для обсуждения проект программы, которая определит ценности и содержание воспитательной работы в рамках движения. Проект опубликован во вторник на сайте движения.

"Движение выступает ресурсом общественно-государственной системы воспитания, опирающейся на преемственность традиций и практики отечественной педагогической науки, объединение сфер образования, молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта, общественных организаций и семейного воспитания", - говорится в тексте.

Проект программы воспитательной работы разработан совместно правлением движения и Министерством просвещения РФ. Задачами программы, согласно проекту, станут, в частности, формирование гражданской идентичности ребенка в контексте отношений государства и человека, укрепление духовно-нравственных основ, развитие личности и общественной активности. В рамках программы будут поддерживаться в том числе волонтерство и добровольчество, общественно-полезная, социально-культурная и трудовая деятельность.

Реализация программы

В качестве механизмов реализации программы предлагается использовать такие формы работы с детьми, как проектная деятельность, социально ориентирующие игры, марафоны, мастер-классы, творческие площадки, практикумы, акции, спектакли, концерты, походы, турслеты, спортивные соревнования, фестивали, конкурсы. Реализовывать программу будут педагогические работники и наставники движения на базе первичных, местных и региональных отделений.

"Деятельность педагогов и наставников по реализации программы направлена на развитие социально активной и ответственной личности, на укрепление традиционных российских ценностей, сохранение культурного и исторического наследия России", - говорится в проекте программы.

Предполагается, что реализация программы обеспечит создание устойчивой общественно-государственной системы воспитания, основанной на межведомственной и межрегиональной координации и консолидации усилий общественных и гражданских институтов, поддержку, развитие и продвижение инициатив ребенка, повышение уровня информированности о деятельности "Движения первых".

"Программа пройдет общественно-профессиональное обсуждение, а после экспертной оценки научно-методического совета будет дополнена. Далее документ будет внесен для утверждения в наблюдательный совет, возглавляемый президентом РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе движения, отметив, что текст был отправлен для обсуждения во все регионы.