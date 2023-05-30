В Волгоградской области наградили двух выпускников за спасение одноклассницы

Благодарственными письмами отметили также родителей школьников

ВОЛГОГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Выпускники школы в Иловлинском районе Волгоградской области были награждены за спасение 17-летней одноклассницы, на которую с ножом напал школьник на торжественной линейке по случаю последнего звонка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Иловлинского муниципального района Иван Гель.

"В администрации Иловлинского муниципального района во время заседания Иловлинской районной Думы торжественно наградил за мужество выпускников 11-го класса Иловлинской СОШ №1 Соловьева А. И. и Ткаченко П. С., которые 23 мая во время проходившей в школе торжественной линейки защитили свою одноклассницу, обезоружив нападавшего на нее ученика", - написал он.

Гель уточнил, что ребятам были вручены благодарности и ценные подарки "за мужество и самоотверженность, проявленные в ситуации, опасной для жизни и здоровья". Благодарственными письмами отметили также родителей школьников.

В пресс-службе Войска Донского сообщили ТАСС, что Андрей Соловьев и еще один выпускник Александр Волобуев, который также принимал участие в спасении девочки, состоят в рядах Иловлинской районной казачьей молодежной общественной организации "Донцы", они будут поощрены со стороны Всевеликого войска Донского.