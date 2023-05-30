Замглавы Минюста Безродную освободили от должности

Она переходит на другую работу

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя министра юстиции Алису Безродную. Текст указа опубликован во вторник на портале нормативно-правовых актов.

"Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации", - говорится в указе.

Как сообщили ТАСС в Минюсте, Безродная покидает Минюст в связи с переходом на другую работу. В министерстве отметили, что она "долгое время возглавляла одно из самых трудоемких и сложных направлений, курируя департаменты экономического законодательства и регистрации ведомственных правовых нормативных актов". "Алиса Сергеевна - настоящий профессионал, талантливый юрист, коллектив Минюста желает ей удачи на новом поприще", - подчеркнули в министерстве.

Алиса Безродная работала на различных должностях в Минюсте с 2010 по 2016 год, в 2016-2019 годах возглавляла департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста. Заместителем министра юстиции была назначена указом президента от 1 апреля 2019 года. За многолетнюю добросовестную службу награждена ведомственной наградой Минюста - медалью Михаила Сперанского.