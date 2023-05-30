ВЦИОМ: плановый бюджет на летний отдых на одного россиянина достиг максимума с 2012 года

Он составил 53 923 рубля

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Запланированный россиянами бюджет на летний отдых в расчете на одного человека достиг максимума с 2012 года и составил 53 923 рубля, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые представил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции во вторник.

"В этом году планируемый россиянами бюджет на летний отдых в расчете на одного отдыхающего человека составил 53 923 рубля. В этом году мы видим существенную динамику увеличения плановой суммы, которую россияне предполагают потратить на отдых", - сказал он.

Согласно данным, которые указаны в презентации Родина, за год сумма выросла на 20% против 45 089 рублей в 2022 году. Последние три года показатель растет, прирост к 2021 году составил 35% - тогда россияне планировали потратить на одного человека 40 022 рубля. При этом в 2012 году средняя планируемая сумма составляла 27 220 рублей. "С 2012 года эта цифра планомерно растет. За десятилетие планируемый бюджет фактически увеличился в два раза", - добавил Родин.

Основной причиной отказаться от летнего отдыха с 2019 года остается отсутствие денег. В этом году ее назвали 38% от числа тех, кто будет отдыхать только дома (доля группы - 51%). Среди других причин состояние здоровья (14%), отсутствие отпуска (12%) и домашние хлопоты (7%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 20 мая 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.