Обновленный "Атлас профессий колледжей" поможет школьникам Москвы выбрать специальность

В 2023 году для поступления можно выбрать одно из восьми направлений, в том числе: эксплуатация беспилотных авиационных систем; информационные системы и программирование и другие

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Обновленный "Атлас профессий колледжей" на портале "Школа.Москва" содержит подробную информацию о 53 колледжах столицы. Он поможет старшеклассникам выбрать востребованную специальность, а также включает актуальные направления и преимущества обучения, топ работодателей и отзывы выпускников, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

"Атлас профессий колледжей" разработан специально для старшеклассников, которые стремятся получить качественное образование и успешно трудоустроиться на крупнейшие предприятия города. Мы обновили и дополнили его перечнем компаний, которые заинтересованы в найме выпускников, статистикой трудоустройства и другой важной и полезной информацией. Это поможет школьникам составить более полное представление о востребованных в городе профессиях и принять взвешенное решение о поступлении в колледж", - отметила замруководителя департамента Ирина Швец.

Например, на странице Политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова можно узнать, что образовательное учреждение входит в топ-100 лучших колледжей России и готовит высококвалифицированных профессионалов в области промышленности, информационных технологий и транспорта. Среди партнеров-работодателей - крупные госкорпорации, которые активно участвуют в подготовке высокотехнологичных специалистов и предоставляют индивидуальные условия для студентов во время учебы и при трудоустройстве. В колледже обучают будущих специалистов оборонно-промышленного комплекса: технологов машиностроения; наладчиков станков и механизированного оборудования; операторов станков с программным управлением; монтажников радиоэлектронной аппаратуры и других специалистов.

На карточке первого московского образовательного комплекса видно, что учреждение обучает востребованных профессионалов в области креативной индустрии, гостеприимства, ресторанного бизнеса, промышленности, информационных технологий, торговли и финансов. Страница Московского колледжа бизнес-технологий демонстрирует, что заведение готовит специалистов в сфере промышленности, информационных технологий, торговли и финансов. В этом году для поступления можно выбрать одно из восьми перспективных направлений, в том числе: эксплуатация беспилотных авиационных систем; информационные системы и программирование; обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.

В "Атласе профессий колледжей" школьники найдут подробное описание 157 перспективных специальностей в колледжах, подведомственных департаментам образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения Москвы. Они узнают, какие навыки нужно развивать для успешной профессиональной реализации, и какой может быть их будущая зарплата. На онлайн-ресурсе также размещена информация о стартующей летом приемной кампании.