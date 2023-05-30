Пушилин заявил, что атака БПЛА на Москву показала готовность Киева на все для провокации

По словам врио главы ДНР, "если Украина этой хаотичной и неумелой атакой преследовала цель сплотить российский народ, то у нее это хорошо получилось"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Атака беспилотников на Москву показала, что руководство Украины готово задействовать любые ресурсы для совершения провокации. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву показала три момента. Первый - абсолютную истеричность украинского военно-политического руководства, в очередной раз продемонстрировавшего, что способно ради откровенной провокации затратить любые ресурсы и средства. Результат не достигнут, но Западу киевским режимом попытка предъявлена. Второй - Москва оказалась более защищенной, чем враг себе представлял. Отлично отработали как радиотехнические, так и зенитные системы поражения воздушных целей. Третье - экстренные службы показали пример сплоченной работы, а москвичи в очередной раз убедились, что украинский режим ни перед чем не остановится", - написал он в своем Telegram-канале во вторник.

По его словам, "если Украина этой хаотичной и неумелой атакой преследовала цель сплотить российский народ, то у нее это хорошо получилось".

Во вторник рано утром в результате атаки беспилотников нескольким зданиям в Москве были причинены незначительные повреждения. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет. Как уточнили в Минобороны РФ, киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, задействовав восемь БПЛА самолетного типа. Все они были поражены.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет "прямого отношения" к этой атаке.