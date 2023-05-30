В Челябинской и Курганской областях на участках трасс ограничили движение грузовиков

По данным синоптиков, температура воздуха превышает 32 градуса

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Движение грузовиков временно ограничили в Челябинской и Курганской областях из-за жаркой погоды во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

По данным синоптиков, температура воздуха превышает 32 градуса.

"30 мая с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск) ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничение ввели на участках с 16-го км по 146-й км автодороги А-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казазстан, с 0-го км по 91-й км и с 12-го км по 465-й км автодороги Р-254 "Иртыш", а также со 125-го км по 356-й км автодороги Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган.