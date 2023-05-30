Депутат Госдумы Красов считает, что атака БПЛА на Москву была призвана посеять панику

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне отметил, что акция, которую планировал киевский режим, сорвалась

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье - террористический акт, направленный на то, чтобы посеять панику в обществе, но эта попытка сорвалась. Такое мнение высказал журналистам во вторник первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Депутат отметил, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации "применяют вооружения и военную технику только в отношении военных объектов, в отношении военной инфраструктуры", тогда как "киевская хунта пыталась нанести удар по гражданским объектам и посеять панику" среди жителей столичного региона, вызвать "страх у жителей не только Москвы и Подмосковья, но и в других регионах".

"Но эта акция, которую они так тщательно планировали, сорвалась", - подчеркнул он, назвав атаку БПЛА терактом. "Наши силы и средства противовоздушной обороны, силы радиоэлектронной борьбы, они выполнили поставленную задачу" - добавил депутат.

"Российская Федерация имеет богатый опыт проведения контртеррористических операций. Мы этот опыт получили в борьбе с террористами на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике. У нас богатый боевой опыт. Мы применим должным образом этот опыт и сейчас", - резюмировал парламентарий.

Рано утром во вторник Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, серьезно пострадавших нет, жителей нескольких подъездов домов эвакуировали на время работы экстренных служб. Как заявили в Минобороны, в атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа.