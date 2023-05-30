30 мая, 09:18
Военная операция на Украине

Депутат Госдумы Красов считает, что атака БПЛА на Москву была призвана посеять панику

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне отметил, что акция, которую планировал киевский режим, сорвалась

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье - террористический акт, направленный на то, чтобы посеять панику в обществе, но эта попытка сорвалась. Такое мнение высказал журналистам во вторник первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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Депутат отметил, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации "применяют вооружения и военную технику только в отношении военных объектов, в отношении военной инфраструктуры", тогда как "киевская хунта пыталась нанести удар по гражданским объектам и посеять панику" среди жителей столичного региона, вызвать "страх у жителей не только Москвы и Подмосковья, но и в других регионах".

"Но эта акция, которую они так тщательно планировали, сорвалась", - подчеркнул он, назвав атаку БПЛА терактом. "Наши силы и средства противовоздушной обороны, силы радиоэлектронной борьбы, они выполнили поставленную задачу" - добавил депутат.

"Российская Федерация имеет богатый опыт проведения контртеррористических операций. Мы этот опыт получили в борьбе с террористами на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике. У нас богатый боевой опыт. Мы применим должным образом этот опыт и сейчас", - резюмировал парламентарий.

Рано утром во вторник Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, серьезно пострадавших нет, жителей нескольких подъездов домов эвакуировали на время работы экстренных служб. Как заявили в Минобороны, в атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. 

Теги:
Военная операция на УкраинеМосква
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