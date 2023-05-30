30 мая, 09:18,
обновлено 30 мая, 09:28

Врачам запретят делать операции по смене пола, кроме лечения аномалий

Валерий Матыцин/ ТАСС
© Валерий Матыцин/ ТАСС

Санкционировать необходимые операции будут врачебные комиссии федеральных больниц

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Законопроект о запрете смены пола в документах запрещает медработникам проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, за исключением случаев лечения аномалий у детей. Текст инициативы есть в распоряжении ТАСС.

Закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополняется положением, согласно которому "медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков".

Вмешательства для лечения аномалий допускаются "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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