Врачам запретят делать операции по смене пола, кроме лечения аномалий

Санкционировать необходимые операции будут врачебные комиссии федеральных больниц

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Законопроект о запрете смены пола в документах запрещает медработникам проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, за исключением случаев лечения аномалий у детей. Текст инициативы есть в распоряжении ТАСС.

Закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополняется положением, согласно которому "медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков".

Вмешательства для лечения аномалий допускаются "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".