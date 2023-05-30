Около 50 тыс. человек посетили мероприятия акции "Библионочь" в Подмосковье

В акции приняло участие свыше 700 библиотек региона

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Около 50 тыс. человек посетили мероприятия в рамках традиционной Всероссийской акции "Библионочь" в Московской области. В акции приняло участие более 700 библиотек региона, которые провели свыше 3 тыс. выставок, концертов, встреч с писателями, художниками и музыкантами, лекций, мастер-классов, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

"Мероприятия в рамках Всероссийской акции "Библионочь" в Подмосковье посетили почти 50 тыс. человек. Самыми посещаемыми в Московской области стали: Центральная библиотека г.о. Ступино, где организовали 12 интерактивных площадок, посвященных книгам-юбилярам, провели литературный квиз, интерактивные конкурсы по творчеству писателей, необычные перформансы и мастер-классы и Центральная библиотека г.о. Долгопрудный, где прошли творческие вечера члена-корреспондента Академии поэзии Игоря Мухина и мастер-класс от доктора исторических наук Лидии Соколовой-Сербской", - говорится в сообщении

Кроме этого, в библиотеке "Буратино" г.о. Электросталь показали детскую программу "Приключения с Алисой Селезневой на планетах Кира Булычева" с мастер-классами, викториной, играми, экскурсией в класс Кира Булычева, заседанием Космической обсерватории и Конструкторского бюро, участием в проведении опытов Секретной космической лаборатории.

А в библиотеке Паустовского г.о. Электросталь перед посетителями предстали специфические экспонаты - парфюмерные композиции, пахнущие книгами, книжными образами, литературными цитатами, которые позволили по-новому "прочитать" литературные бестселлеры ХХ века. Центральная библиотека им. Горловского в Сергиевом Посаде представила скетчинг с художником Н. Бухоновым, концерты вокальной и инструментальной музыки, модное дефиле от рукодельниц. Умная библиотека г.о. Химки показала литературно-музыкальный перформанс от поэтов Полиграфа с авторскими фортепианными композициями, балладами, импровизацией и программу "Читаем в темноте", включившую чтение страшилок и просмотр диафильмов.

"Библионочь" - ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, проходит по всей России с 2012 года. Цель мероприятий - развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения. Организаторами акции выступают Минкультуры России и портал культурного наследия и традиций "Культура.РФ", на котором опубликуют программу мероприятий.