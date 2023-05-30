Песков поздравил Павла Гусева с 40-летием на посту главреда "МК"

Пресс-секретарь президента РФ назвал его легендой отечественной журналистики

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева легендой отечественной журналистики. Представитель Кремля поздравил Гусева со знаменательной датой - 40-летием на посту главного редактора "Московского комсомольца".

"Действительно, это журналистская легенда, это один из самых авторитетных российских журналистов, который на протяжении уже многих десятилетий руководит одной из любимых газет нашей страны", - сказал Песков в беседе с представителями СМИ во вторник.

По мнению представителя Кремля, Гусев "использует и свой талант, и свой опыт, жизненный и профессиональный, авторитет не только для развития своей редакции, но и вкладывает душу в целом в цех журналистики России". "Это очень дорогого стоит", - считает Песков.

Павел Гусев родился 4 апреля 1949 года, с 1983 года является главным редактором "Московского комсомольца".