Приложения партии "Единая Россия" стали недоступны в AppStore

Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов отметил, что специалисты работают над восстановлением приложений партии в веб-формате

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Мобильные приложения политической партии "Единая Россия" были удалены из магазина AppStore. Об этом во вторник сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, комментарий которого приводит пресс-служба единороссов.

"Несмотря на то, что санкции в отношении "Единой России" действуют уже достаточно давно, только сегодня мы получили уведомление, в котором сообщается, что приложения "Единой России" удалены из App Store, а партия является запрещенной организацией в соответствии с американским законодательством", - отметил Перминов.

"Очевидно, что это решение вызвано в том числе и тем, что множественные атаки во время предварительного голосования были отражены и иных способов препятствовать жителям страны участвовать в политической жизни и взаимодействовать с партией в Соединенных Штатах не нашли", - добавил он.

Также он отметил, что специалисты работают над восстановлением приложений партии в веб-формате.