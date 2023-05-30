На автодороге в Югре ограничили движение из-за лесных пожаров

Ограничительные меры действуют на 32-м км автодороги Нижневартовск - Радужный

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая. /ТАСС/. Движение транспорта ограничено на 32-м км автодороги Нижневартовск - Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе из-за лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"На 32-м км автодороги Нижневартовск - Радужный в сторону села Большетархово ограничено движение для всех видов транспортных средств в связи с задымлением из-за лесных пожаров", - сказано в сообщении.

По данным властей Югры, в регионе тушат семь лесных пожаров на площади чуть более 1,1 тыс. га в Кондинском, Советском, Нефтеюганском и Сургутском районах, из которых три возгорания - в Кондинском и Сургутском районах - на площади 756,9 га локализованы. Также в регионе ведут тушение одного локализованного возгорания в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе на площади 24,5 га.

К ликвидации лесных пожаров привлечены свыше 150 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.