Эксперт: атаковавшие Москву беспилотники прощупывали уязвимости столичной ПВО

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов также предположил, что еще одной целью налета была оценка возможности атак на российскую столицу с разных направлений

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Налет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на Московский регион во вторник утром мог быть направлен на прощупывание уязвимых мест в системе противовоздушной обороны Москвы. Такое мнение высказал ТАСС эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"Целью налета, вероятно, было прощупывание системы противовоздушной обороны Москвы и выявление ее уязвимых мест. Задач же, видимо, ставилось несколько. Во-первых, апробировать на практике различные беспилотные системы. Во-вторых, посмотреть, какова будет эффективность при единовременном использовании нескольких БЛА", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что аппараты, скорее всего, летели разными маршрутами. Это, по его мнению, позволяет предположить, что еще одной целью налета была оценка возможности атак на российскую столицу с разных направлений.

При атаке использовались беспилотники самолетного типа массой до нескольких десятков килограммов, выполненные по схеме "утка", рассказал Федутинов. Он отметил, что использованный в этих аппаратах двигатель внутреннего сгорания позволяет им выполнять довольно продолжительные полеты, в том числе долететь до Москвы с территории Украины.

"Подобного рода модель БЛА могла быть создана как непосредственно на Украине - в стране имеются кадры и коллективы, способные решать такие задачи, - так и представлять собой адаптированный под боевое применение импортный гражданский дрон, закупленный на открытом коммерческом рынке", - добавил эксперт.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получили незначительные повреждения.