Посетители Московского зоопарка смогут увидеть привезенную белую медведицу Айку

Животное находилось на карантине, а вольер был закрыт баннером, чтобы адаптация на новом месте прошла спокойно и без стресса

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Белая медведица Айка в Московском зоопарке прошла карантин. Теперь посетители зоосада могут ее увидеть, сообщили во вторник в пресс-службе столичного зоопарка.

"Белая медведица Айка поселилась в Московском зоопарке в середине апреля. Она приехала из Ростова-на-Дону в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по сохранению белых медведей. Первый месяц Айка находилась на карантине под чутким наблюдением ветврачей и зоологов, на этот период ее вольер был закрыт баннером, чтобы адаптация на новом месте прошла спокойно и без стресса", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что во время карантина молодая медведица гуляла по своей просторной территории и купалась в бассейне. "Сейчас карантин закончен, и посетители Московского зоопарка могут увидеть Айку. Она все еще осваивается и привыкает к новой территории, однако уже с удовольствием охотится на живую рыбу, любит доставать различные пищевые обогащения из предметов, а также с интересом участвует в тренингах. Присутствие другого белого медведя - Диксона - за стенкой ее уже почти не беспокоит", - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, почитатели теперь могут увидеть Айку в течение всего дня, если у нее будет настроение погулять. "В 15:00 у Айки ежедневное показательное кормление. Киперы раскладывают по всему вольеру корма - в том числе в полюбившейся ей снежной куче, которую мы постоянно пополняем. Рацион белых медведей у нас включает мясо, рыбу, овощи, яблоки и груши", - отметили в зоосаде столицы.