Более 5 га земли передали в Подмосковье для строительства новой автодороги

Проект позволит улучшить транспортное сообщение для жителей Солнечногорского и Красногорского округов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Земельные участки общей площадью более 5 га передали из федеральной в региональную собственность для строительства в Московской области автомобильной дороги Пятницкое шоссе - Саврасово - М-10 "Россия", об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Миноблимуществом в сотрудничестве с ТУ Росимущества в Московской области из федеральной в региональную собственность передано три земельных участка общей площадью 5,3 га, предназначенных для первого этапа строительства и реконструкции автомобильной дороги Пятницкое шоссе - Саврасово - М-10 "Россия" в городских округах Солнечногорск и Химки", - говорится в сообщении.

Как пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, земельные участки переданы для первого этапа строительства дороги. "Его реализация позволит улучшить транспортное сообщение для жителей Солнечногорского и Красногорского округов", - привели в пресс-службе слова министра.

Отмечается, что строительство объекта ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".