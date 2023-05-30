30 мая, 10:16

Конкурсы и активные игры пройдут в столичном парке "Остров мечты" 3 июня

Вход на мероприятие свободный

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Конкурсы, мастер-классы и дискотека пройдут в столичном парке "Остров мечты" в честь Дня защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе парка во вторник.

"В южном ландшафтном парке "Острова Мечты" 3 июня с 14:00 до 17:00 юные посетители мастер-классов смогут создать яркие слаймы. В 14:30 начнется увлекательная анимация с новыми персонажами парка развлечений - веселыми оранжевыми треугольниками Дримчиками. Вместе с Забавой, Героем, Мией и Стасом гости праздника примут участие в творческих конкурсах, познавательных викторинах и активных играх", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 16:30 посетителей ждет интерактивное шоу мыльных пузырей, а завершится праздник в 17:15 веселой дискотекой с Дримчиками. Вход на мероприятие свободный.

"Остров мечты" - это пространство для развлечений и отдыха. Это первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Парк развлечений включает девять тематических зон с экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе. 

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