Госдума разрешила передавать Минобороны и МЧС конфискованные товары легкой промышленности

Сейчас такие товары, изъятые в рамках уголовных или административных дел, подлежат уничтожению

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник закон, позволяющий вместо уничтожения передавать конфискованные товары легкой промышленности Минобороны и МЧС в случаях, установленных законами или кабмином.

Сейчас товары легкой промышленности, изъятые в рамках уголовных или административных дел, подлежат уничтожению. В то же время Федеральная таможенная служба имеет право передавать конфискованные санитарно-гигиенические, медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, детское и лечебное питание, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости медицинским, образовательным организациям, органам соцзащиты.

Принятый Госдумой закон разрешает передачу конфискованных товаров легкой промышленности, изъятых другими органами в рамках административных дел. В ст. 32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающую уничтожение такого конфиската, вносится изменение: теперь ее положения не будут касаться случаев, когда законодательством предусмотрена безвозмездная передача таких товаров, или кабмин установил безвозмездную передачу конфиската Минобороны или МЧС.

Закон вступит в силу со дня опубликования. Его действие распространится на товары, которые к тому моменту уже были конфискованы, но не уничтожены.