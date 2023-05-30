Госдума приняла закон об административном надзоре за лидерами ОПГ

Положения будут распространяться на лиц, которые совершили преступление по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об административном надзоре за людьми, которые были осуждены за занятие высшего положения в преступной иерархии и затем освободились из мест лишения свободы.

Инициатива была внесена в палату в седьмом созыве Госдумы депутатами от "Единой России" Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым и Александром Хинштейном. Первое чтение состоялось 23 июня 2020 года, во втором чтении документ был принят 25 мая этого года.

Изменения вносятся в закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" и Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Их положения об установлении административного надзора будут распространяться на лиц, которые совершили преступление по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).