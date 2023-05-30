В Подмосковье отремонтируют более 80 дорог рядом с детскими учреждениями

Дорожники уже отремонтировали пять дорог в Серпухове, Подольске, Мытищах, Егорьевске и в деревне Летуново

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Свыше 80 дорог, ведущих к детским учреждениям, планируется отремонтировать в этом году в Московской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", работы пройдут в 33 городских округах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В этом сезоне планируем заменить свыше 250 км покрытия на более 80 дорогах рядом с детскими образовательными и спортивными учреждениями. Ремонтные работы проведут в 33 городских округах. Дорожники уже отремонтировали пять дорог в Серпухове, Подольске, Мытищах, Егорьевске и в зарайской деревне Летуново, которые ведут к школам, детским садам, колледжу, училищу, ледовому дворцу и стадиону, досуговому центру", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе подчеркнули, что работы пройдут в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Поясняется, что в настоящее время ведутся ремонтные работы вблизи школ, детских садов, спорткомплексов, гимназий и стадионов на улице Гагарина в Жуковском, деревне Авдеево в Коломне, на улице Погодина в Наро-Фоминске, на улицах Вокзальной, Браварской и Фрунзе в Щелкове, на участке от улицы Совхозной до 1-го Московского переулка в Воскресенске.